Тисячі людей поскаржились на допис у соцмережах лідера ультраправих у Нідерландах

У Нідерландах центр повідомлень про дискримінацію отримав незвичну навалу скарг через агітаційний допис у соцмережах лідера ультраправої "Партії свободи" Герта Вілдерса.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Причиною для обурення став допис Вілдерса у його соцмережах із роздвоєним зображенням жінки, одна половина якого показує усміхнену молоду біляву жінку європейської зовнішності, а інша – похмуру стару пані у мусульманському вбранні.

Під половинками зображення розміщені назва його політсили та соціал-демократів.

"29. 10. – ваш вибір" – підписав політик, маючи на увазі дату дострокових парламентських виборів.

Aan U de keuze op 29/10 pic.twitter.com/royhcInDlm – Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 4, 2025

У центрі повідомлень про дискримінацію зазначили, що на агітаційний допис Вілдерса поскаржились понад 2500 людей і це рідкісна кількість скарг щодо одного випадку.

Обурені користувачі соцмереж порівняли малюнок у дописі Вілдерса з плакатом нацистської пропаганди часів Другої світової, а також влаштували у коментарях "флешмоб" з альтернативними плакатами.

Нагадаємо, нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф подав у відставку і залишається в статусі виконуючого обов’язки після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

