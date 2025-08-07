Укр Рус Eng

Тисячі людей поскаржились на допис у соцмережах лідера ультраправих у Нідерландах

Новини — Четвер, 7 серпня 2025, 14:24 — Марія Ємець

У Нідерландах центр повідомлень про дискримінацію отримав незвичну навалу скарг через агітаційний допис у соцмережах лідера ультраправої "Партії свободи" Герта Вілдерса.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Причиною для обурення став допис Вілдерса у його соцмережах із роздвоєним зображенням жінки, одна половина якого показує усміхнену молоду біляву жінку європейської зовнішності, а інша – похмуру стару пані у мусульманському вбранні. 

Під половинками зображення розміщені назва його політсили та соціал-демократів. 

"29. 10. – ваш вибір" – підписав політик, маючи на увазі дату дострокових парламентських виборів

У центрі повідомлень про дискримінацію зазначили, що на агітаційний допис Вілдерса поскаржились понад 2500 людей і це рідкісна кількість скарг щодо одного випадку. 

Обурені користувачі соцмереж порівняли малюнок у дописі Вілдерса з плакатом нацистської пропаганди часів Другої світової, а також влаштували у коментарях "флешмоб" з альтернативними плакатами. 

Нагадаємо, нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф подав у відставку і залишається в статусі виконуючого обов’язки після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції. 

Детальніше читайте у статті: Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України

