Тысячи людей пожаловались на пост в соцсетях лидера ультраправых в Нидерландах

В Нидерландах центр сообщений о дискриминации получил необычный наплыв жалоб из-за агитационного поста в соцсетях лидера ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Причиной для возмущения стал пост Вилдерса в его соцсетях с раздвоенным изображением женщины, одна половина которого показывает улыбающуюся молодую блондинку европейской внешности, а другая – мрачную старую женщину в мусульманском одеянии.

Под половинками изображения размещены названия его политсилы и социал-демократов.

"29. 10. – ваш выбор" – подписал политик, имея в виду дату досрочных парламентских выборов.

Aan U de keuze op 29/10 pic.twitter.com/royhcInDlm

– Geert Wilders (@geertwilderspvv) 4 августа 2025

В центре сообщений о дискриминации отметили, что на агитационный пост Вилдерса пожаловались более 2500 человек, и это редкое количество жалоб по одному случаю.

Возмущенные пользователи соцсетей сравнили рисунок в посте Вилдерса с плакатом нацистской пропаганды времен Второй мировой войны, а также устроили в комментариях "флешмоб" с альтернативными плакатами.

Напомним, нидерландский премьер-министр Дик Схооф подал в отставку и остается в статусе исполняющего обязанности после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

