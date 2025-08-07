У Парижі розмалювали червоною фарбою офіс ізраїльської авіакомпанії

Ізраїльська авіакомпанія El Al заявила в четвер, 7 серпня, що її офіс у Парижі був пошкоджений антиізраїльськими графіті, назвавши цей акт "глибоко тривожним" інцидентом.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Графіті було виявлено 7 серпня вранці. El Al заявила, що на момент інциденту офіси були порожні і ніхто не постраждав.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно червоні написи на скляних дверях і стінах, зокрема фразу "El Al – авіакомпанія геноциду".

Фото: Х

Фото: Х

Авіакомпанія заявила, що ставиться до цього інциденту "з усією серйозністю" і працює "в тісній координації" з владою Франції та Ізраїлю.

El Al засудила "всі форми насильства, особливо ті, що викликані ненавистю", і зазначила, що її літаки "з гордістю" носять прапор Ізраїлю.

Міністр транспорту Ізраїлю засудила цей акт і звинуватила в цьому політику президента Франції Емманюеля Макрона, який нещодавно заявив про плани потенційно визнати Палестинську державу.

"Сьогодні це El Al, завтра це Air France. Коли президент Макрон робить заяви, які дарують подарунки ХАМАС, ось який результат", – сказала вона.

Франція є домом для найбільшої єврейської громади в Західній Європі, яка налічує приблизно 500 тисяч євреїв, що становить близько 1% населення країни.

В останні роки кількість антисемітських інцидентів різко зросла, а в 2023 році, після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, було зафіксовано їх різке збільшення.

Як відомо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.