В Париже разрисовали красной краской офис израильской авиакомпании

Израильская авиакомпания El Al заявила в четверг, 7 августа, что ее офис в Париже был поврежден антиизраильскими граффити, назвав этот акт "глубоко тревожным" инцидентом.

Граффити было обнаружено 7 августа утром. El Al заявила, что на момент инцидента офисы были пусты и никто не пострадал.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно красные надписи на стеклянных дверях и стенах, в частности фразу "El Al – авиакомпания геноцида".

Авиакомпания заявила, что относится к этому инциденту "со всей серьезностью" и работает "в тесной координации" с властями Франции и Израиля.

El Al осудила "все формы насилия, особенно те, что вызваны ненавистью", и отметила, что ее самолеты "с гордостью" носят флаг Израиля.

Министр транспорта Израиля осудила этот акт и обвинила в этом политику президента Франции Эмманюэля Макрона, который недавно заявил о планах потенциально признать Палестинское государство.

"Сегодня это El Al, завтра это Air France. Когда президент Макрон делает заявления, которые дарят подарки ХАМАС, вот какой результат", – сказала она.

Франция является домом для крупнейшей еврейской общины в Западной Европе, которая насчитывает примерно 500 тысяч евреев, что составляет около 1% населения страны.

В последние годы количество антисемитских инцидентов резко возросло, а в 2023 году, после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, было зафиксировано их резкое увеличение.

Как известно, на прошлой неделе Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи".

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.