Зеленський та Макрон обговорили розмову із Трампом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном щодо розмови із їхнім американським колегою Дональдом Трампом.

Про це глава української держави написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У четвер, 7 серпня, Зеленський поспілкувався із Макроном та дав йому українське бачення розмови із Трампом і колегами в Європі, яка відбулася 6 серпня.

"Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день", – сказав Зеленський.

За словами українського лідера, під час розмови вони координували позиції.

"Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", – зауважив він.

Зеленський також зазначив, що під час розмови вони погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

"Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля", – зазначив він.

Окремо вони домовились ще обговорити підсумки розмов протягом дня з іншими лідерами.

Цього ж дня Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітися з Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.

Як дізналася "ЄвроПравда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові з президентом США 6 серпня, але їй докладно розповіли про її результати лідери держав Європейського Союзу.