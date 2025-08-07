Зеленский и Макрон обсудили разговор с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским визави Эмманюэлем Макроном относительно разговора с их американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава украинского государства написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

В четверг, 7 августа, Зеленский пообщался с Макроном и дал ему украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе, который состоялся 6 августа.

"Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – тех, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день", – сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, во время разговора они координировали позиции.

"От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много – и сейчас, и на будущее", – отметил он.

Зеленский также отметил, что во время разговора они согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

"Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", – отметил он.

Отдельно они договорились еще обсудить итоги разговоров в течение дня с другими лидерами.

В этот же день Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Напомним, накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялась беседа Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами.

После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.

Как узнала "ЕвроПравда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не участвовала в телефонном разговоре с президентом США 6 августа, но ей подробно рассказали о его результатах лидеры государств Европейского Союза.