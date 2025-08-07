В Англії завдяки "свідченням" папуги змогли розгромити банду з 15 наркоторговців

Папуга Манго, що розмовляє, зіграв ключову роль у розгромі банди торговців кокаїном в Англії – завдяки відеозаписам з птахом поліція зібрала докази, на підставі яких засудили 15 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Розслідування, проведене поліцією в Блекпулі на північному заході Англії, отримало незвичний сюжетний поворот через говіркого папугу.

Під час переслідування поліцейські вилучили телефон 29-річної Шеннон Хілтон, який містив записи розмов з її партнером. На задньому плані чітко чути, як папуга повторює фразу "два за 25" – кодовий термін, що використовується дилерами для продажу двох порцій кокаїну за 25 фунтів стерлінгів.

На іншому відео Манго грається з грошима, які, як підозрюють слідчі, були отримані від торгівлі наркотиками. Поліція також опублікувала відео, на якому папуга збирає гроші, з підписом: "Який найбільший талант вашого улюбленця? Сидіти? Дати лапу? А як щодо "сказати щось"?".

Відеозаписи з папугою стали одним із ключових доказів у справі. Завдяки цьому слідчі змогли підтвердити спосіб дій банди та ідентифікувати осіб, причетних до злочину. В результаті 15 членів угруповання були визнані винними в торгівлі наркотиками на суму 1 мільйон фунтів стерлінгів і засуджені в сумі до 103 років позбавлення волі.

Власниця Манго, Шеннон Хілтон, була засуджена до 12 років ув'язнення за участь у торгівлі героїном, крек-кокаїном, канабісом і кетаміном.

Її партнер, 35-річний чоловік, який керував бандою з в'язниці за допомогою контрабандних телефонів, отримав максимальний термін ув'язнення – 19,5 років.

У 2020 році у Британії п’ятьох папуг, мешканців парку дикої природи, довелося ізолювати від публіки після того, як вони почали грубо обзивати відвідувачів.

А у 2022 році апеляційний суд нідерландського міста Гертогенбос зобов’язав чоловіка виплатити понад 55 тисяч євро компенсації власнику трьох папуг, які злякалися прольоту повітряної кулі та в результаті померли.