В Англии благодаря "показаниям" попугая смогли разгромить банду из 15 наркоторговцев

Говорящий попугай Манго сыграл ключевую роль в разгроме банды торговцев кокаином в Англии – благодаря видеозаписям с птицей полиция собрала доказательства, на основании которых осудили 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Расследование, проведенное полицией в Блэкпуле на северо-западе Англии, получило необычный поворот из-за разговорчивого попугая.

Во время преследования полицейские изъяли телефон 29-летней Шеннон Хилтон, который содержал записи разговоров с ее партнером. На заднем плане отчетливо слышно, как попугай повторяет фразу "два за 25" – кодовый термин, используемый дилерами для продажи двух порций кокаина за 25 фунтов стерлингов.

На другом видео Манго играет с деньгами, которые, как подозревают следователи, были получены от торговли наркотиками. Полиция также опубликовала видео, на котором попугай собирает деньги, с подписью: "Какой самый большой талант вашего любимца? Сидеть? Дать лапу? А как насчет "сказать что-то"?".

Видеозаписи с попугаем стали одним из ключевых доказательств по делу. Благодаря этому следователи смогли подтвердить способ действий банды и идентифицировать лиц, причастных к преступлению. В результате 15 членов группировки были признаны виновными в торговле наркотиками на сумму 1 миллион фунтов стерлингов и приговорены в сумме к 103 годам лишения свободы.

Владелица Манго, Шеннон Хилтон, была приговорена к 12 годам заключения за участие в торговле героином, крэк-кокаином, каннабисом и кетамином.

Ее партнер, 35-летний мужчина, который руководил бандой из тюрьмы с помощью контрабандных телефонов, получил максимальный срок заключения – 19,5 лет.

В 2020 году в Британии пять попугаев, обитателей парка дикой природы, пришлось изолировать от публики после того, как они начали грубо обзывать посетителей.

А в 2022 году апелляционный суд нидерландского города Гертогенбос обязал мужчину выплатить более 55 тысяч евро компенсации владельцу трех попугаев, которые испугались пролета воздушного шара и в результате умерли.