Путін назвав ОАЕ одним з місць, яке підходить для його зустрічі з Трампом

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.

Про це він заявив за підсумками зустрічі в Кремлі з лідером ОАЕ, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів – це президент Об'єднаних Арабських Еміратів, – поділився Путін. – Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним з підходящих, цілком підходящих місць".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Щодо перспективи зустрічі із Зеленським, російський лідер додав: "Я вже багато разів говорив, що я не маю нічого проти цього в цілому, це можливо".

Однак він все ще дистанціювався від будь-якої такої зустрічі, яка може відбутися найближчим часом, додавши: "Але для цього повинні бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов".

Сам Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Водночас телеканал CNN з посиланням на джерела у Білому домі повідомляв, що ідею зустрічі з Трампом запропонував Путін спецпосланцю президенту США Стіву Віткоффу.