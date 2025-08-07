Путін назвав ОАЕ одним з місць, яке підходить для його зустрічі з Трампом
Правитель Росії Владімір Путін заявив, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.
Про це він заявив за підсумками зустрічі в Кремлі з лідером ОАЕ, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
"У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів – це президент Об'єднаних Арабських Еміратів, – поділився Путін. – Я думаю, що ми вирішимо, але це було б одним з підходящих, цілком підходящих місць".
Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
Щодо перспективи зустрічі із Зеленським, російський лідер додав: "Я вже багато разів говорив, що я не маю нічого проти цього в цілому, це можливо".
Однак він все ще дистанціювався від будь-якої такої зустрічі, яка може відбутися найближчим часом, додавши: "Але для цього повинні бути створені певні умови. Але, на жаль, ми ще далекі від створення таких умов".
Сам Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.
Водночас телеканал CNN з посиланням на джерела у Білому домі повідомляв, що ідею зустрічі з Трампом запропонував Путін спецпосланцю президенту США Стіву Віткоффу.