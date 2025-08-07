Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро

Президент США Дональд Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ході спілкування із журналістами у Білому домі 6 серпня.

Трамп зазначив, що американська сторона мала "хороші переговори" з Путіним.

"І є дуже хороші шанси, що ми зможемо завершити цей раунд, покласти цьому (війні. – Ред.) край. Цей шлях є довгим і продовжує залишатися таким, але, є хороші шанси, що дуже скоро відбудеться зустріч (з Путіним. – Ред.)", – розповів американський президент.

При цьому він додав, що не вважає, що зустріч його спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним в Москві стала проривом.

Трамп також вкотре повторив свої висловлювання про те, що у розв’язаній РФ війни гине багато людей, і що вона б ніколи не почалась, якби він був президентом.

За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А сам Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".