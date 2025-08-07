Путин назвал ОАЭ одним из мест, подходящих для его встречи с Трампом

Правитель России Владимир Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США.

Об этом он заявил по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие такого рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов, – поделился Путин. – Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Относительно перспективы встречи с Зеленским, российский лидер добавил: "Я уже много раз говорил, что я не имею ничего против этого в целом, это возможно".

Однако он все еще дистанцировался от любой такой встречи, которая может состояться в ближайшее время, добавив: "Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий".

Сам Трамп заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

По данным СМИ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами в среду сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что идею встречи с Трампом предложил Путин спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.