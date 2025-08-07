"Транспортний безвіз" для вантажівок з Молдовою продовжили до 2027 року

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про продовження "транспортного безвізу" з Молдовою ще на два роки – до кінця 2027-го року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Telegram.

За словами Кулеби, це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між двома країнами зріс на 12% – і досяг $1,1 млрд. У цьому важливу роль відіграє лібералізація перевезень, наголосив він.

"Це більше можливостей як для українського, так і молдовського бізнесу. Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень", – заявив віцепрем'єр.

"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи. Дякую молдовським колегам за ефективну взаємодію", – додав він.

Нагадаємо, у червні Європарламент підтримав продовження угоди про вантажні перевезення між ЄС та Україною, що також відома як "транспортний безвіз", до кінця 2025 року.

Цей механізм надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

Через це польські перевізники неодноразово влаштовували блокади на кордоні з Україною.