"Транспортный безвиз" для грузовиков с Молдовой продлили до 2027 года

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о продлении "транспортного безвиза" с Молдовой еще на два года – до конца 2027 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Telegram.

По словам Кулебы, это важное решение не только для логистики, но и для всей экономики: в прошлом году товарооборот между обеими странами вырос на 12% – и достиг $1,1 млрд. В этом важную роль играет либерализация перевозок, подчеркнул он.

"Это больше возможностей как для украинского, так и молдавского бизнеса. Главное – никакого возврата к разрешениям на перевозки, а значит, постоянство двусторонних и транзитных перевозок", – заявил вице-премьер.

"Молдова для нас является важным транзитным маршрутом к рынкам Европы. Спасибо молдавским коллегам за эффективное взаимодействие", – добавил он.

Напомним, в июне Европарламент поддержал продление соглашения о грузовых перевозках между ЕС и Украиной, также известного как "транспортный безвиз", до конца 2025 года.

Этот механизм предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

Из-за этого польские перевозчики неоднократно устраивали блокады на границе с Украиной.