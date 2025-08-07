ДБР відповіло на заяву Сійярто про відмову розслідувати смерть угорця на Закарпатті

Державне бюро розслідувань заперечило твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Україна нібито відмовилась розслідувати обставини смерті угорця Йосипа Шебештеня на Закарпатті, якого офіційний Будапешт представляє як жертву дій ТЦК.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення ДБР опублікувало на своєму сайті у середу.

Держбюро розслідувань наголосило, що заяви Сійярто про відмову розслідувати обставини смерті Шебештеня "носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності".

Там нагадали, що підрозділ Територіального управління ДБР у Львові веде розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

ДБР наголошує, що судово-медична експертиза "не виявила будь-яких ознак насильницької смерті" Шебештеня, а розслідування триває досі.

Нагадаємо, з початку липня між Україною та Угорщиною триває суперечка через смерть чоловіка на імʼя Йосип Шебештень на Закарпатті.

Будапешт стверджує, що Шебештень – громадянин Угорщини та помер від побиття співробітниками ТЦК після затримання. Українська сторона вказує, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, а не побиття.

17 липня Угорщина оголосила про санкції проти України та заборонила вʼїзд начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковнику Віталію Ткаченку), командувачу військ Оперативного командування "Захід" (бригадному генералу Володимиру Шведюку) та директору Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковнику Роману Юзвенку).

Це рішення, а також заклик Угорщини до ЄС запровадити аналогічні санкції, викликали гостру реакцію Києва.