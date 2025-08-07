ГБР ответило на заявление Сийярто об отказе расследовать смерть венгра на Закарпатье

Государственное бюро расследований опровергло утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Украина якобы отказалась расследовать обстоятельства смерти венгра Иосифа Шебештеня на Закарпатье, которого официальный Будапешт представляет как жертву действий ТЦК.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение ГБР опубликовало на своем сайте в среду.

Госбюро расследований отметило, что заявления Сийярто об отказе расследовать обстоятельства смерти Шебештеня "носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности".

Там напомнили, что подразделение Территориального управления ГБР во Львове ведет расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

ГБР отмечает, что судебно-медицинская экспертиза "не выявила каких-либо признаков насильственной смерти" Шебештеня, а расследование продолжается до сих пор.

Напомним, с начала июля между Украиной и Венгрией продолжается спор из-за смерти мужчины по имени Иосиф Шебештень на Закарпатье.

Будапешт утверждает, что Шебештень – гражданин Венгрии и умер от избиения сотрудниками ТЦК после задержания. Украинская сторона указывает, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, а не избиение.

17 июля Венгрия объявила о санкциях против Украины и запретила въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнику Виталию Ткаченко), командующему войсками Оперативного командования "Запад" (бригадному генералу Владимиру Шведюку) и директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнику Роману Юзвенко).

Это решение, а также призыв Венгрии к ЕС ввести аналогичные санкции, вызвали острую реакцию Киева.