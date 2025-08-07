В уряді Іспанії засудили рішення міста Хумілья обмежити відзначення мусульманських свят

Міністерка інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії Ельма Саїс рішуче засудила і назвала расистським рішення міськради міста Хумілья на південному сході країни, за яким мусульманам не дозволять збиратися на спільні молитви під час великих свят.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Міністерство інтеграції, соціального забезпечення та міграції попередило цього четверга, що воно засуджує "будь-яку дискримінаційну ініціативу". У відомстві заявили, що уважно стежать за "мовою ворожнечі, яка може виникнути або бути посилена ініціативами, що порушують свободу і гідність людей" через Обсерваторію проти расизму і ксенофобії (Oberaxe), яка підпорядковується відомству Ельми Саїс.

Міністерка запевнила, що організація буде діяти, щоб "зупинити будь-яку спробу поширення ненависті проти мігрантів", і висловила "найрішучіше засудження" регуляторних змін, затверджених в Хумільї, які вона назвала "абсолютно расистськими".

Вона також висловила жаль з приводу того, що Народна партія і Vox використовують ці маленькі містечка, на думку лідерки соціалістів, як "лабораторії" для випробування того, якою може бути Іспанія під їх керівництвом.

Однак Саїс уникнула відповіді на телеканалі TVE, чи подасть виконавча влада до суду на рішення міської ради, але наполягала на тому, що вона буде "дуже рішучою", щоб "гарантувати максимальну повагу до конституції". Міністерка засудила той факт, що дії, "які здаються нешкідливими", такі як популяризація спорту в спортивних центрах, намагаються вселити "страх" і "відчай" у людей, які провели роки або десятиліття в цих муніципалітетах, "вносячи свій внесок, інтегруючись і працюючи".

Нагадаємо, представники консервативної, християнсько-демократичної Народної партії і ультраправої партії Vox схвалили положення, за яким мусульманам не дозволять збиратися на спільні молитви під час великих свят, таких як Рамадан або Курбан-байрам.

Після критики автори ініціативи почали виправдовуватися, що схвалена поправка не стосується ісламу або мусульман, і що рішення не проводити сторонні заходи на спортивних об'єктах Хумільї стосується будь-якої релігії. Таким чином, вони стверджують, що нове положення не є дискримінаційним. Місцеві ЗМІ пишуть, що міська рада Хумільї зараз шукає інші місця для проведення двох основних мусульманських обрядів.

Нагадаємо, Адміністративний суд Ніцци нещодавно призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.