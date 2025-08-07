В правительстве Испании осудили решение города Хумилья ограничить празднование мусульманских праздников

Министр интеграции, социального обеспечения и миграции Испании Эльма Саис решительно осудила и назвала расистским решение городского совета города Хумилья на юго-востоке страны, согласно которому мусульманам не разрешат собираться на совместные молитвы во время больших праздников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Министерство интеграции, социального обеспечения и миграции предупредило в четверг, что оно осуждает "любую дискриминационную инициативу". В ведомстве заявили, что внимательно следят за "языком вражды, который может возникнуть или быть усилен инициативами, нарушающими свободу и достоинство людей" через Обсерваторию против расизма и ксенофобии (Oberaxe), которая подчиняется ведомству Эльмы Саис.

Министр заверила, что организация будет действовать, чтобы "остановить любую попытку распространения ненависти против мигрантов", и выразила "решительное осуждение" регуляторных изменений, утвержденных в Хумилье, которые она назвала "абсолютно расистскими".

Она также выразила сожаление по поводу того, что Народная партия и Vox используют эти маленькие городки, по мнению лидера социалистов, как "лаборатории" для испытания того, какой может быть Испания под их руководством.

Однако Саис уклонилась от ответа на телеканале TVE, подаст ли исполнительная власть в суд на решение городского совета, но настаивала на том, что она будет "очень решительной", чтобы "гарантировать максимальное уважение к конституции". Министр осудила тот факт, что действия, "которые кажутся безобидными", такие как популяризация спорта в спортивных центрах, пытаются вселить "страх" и "отчаяние" в людей, которые провели годы или десятилетия в этих муниципалитетах, "внося свой вклад, интегрируясь и работая".

Напомним, представители консервативной, христианско-демократической Народной партии и ультраправой партии Vox одобрили положение, согласно которому мусульманам не разрешат собираться на совместные молитвы во время больших праздников, таких как Рамадан или Курбан-байрам.

После критики авторы инициативы начали оправдываться, что одобренная поправка не касается ислама или мусульман, и что решение не проводить посторонние мероприятия на спортивных объектах Хумильи относится к любой религии. Таким образом, они утверждают, что новое положение не является дискриминационным. Местные СМИ пишут, что городской совет Хумильи сейчас ищет другие места для проведения двух основных мусульманских обрядов.

Напомним, Административный суд Ниццы недавно приостановил действие постановления мэра города Манделье-ла-Напуль, запрещавшего ношение одежды религиозного характера на пляжах.