Сибіга: Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС

Україна та Молдова мають разом відкрити перші кластери про переговори про вступ до ЄС, все для цього готово.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Шлях України та Молдови до Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово", – сказав він.

Сибіга закликав "зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху".

"Ми маємо відкрити перші кластери з Молдовою разом. Все для цього готово", – заявив міністр.

Нагадаємо, Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

