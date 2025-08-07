Сибига: Украина и Молдова должны вместе открыть первые переговорные кластеры с ЕС

Украина и Молдова должны вместе открыть первые кластеры по переговорам о вступлении в ЕС, все для этого готово.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заявления для СМИ вместе с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цоя, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз так же неделим, как и наша безопасность. Это соответствует национальным интересам Румынии. Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути к Европейскому Союзу сработали уже неоднократно", – сказал он.

Сибига призвал "сохранять это единство в самые ответственные моменты, чтобы достичь общего успеха".

"Мы должны открыть первые кластеры с Молдовой вместе. Все для этого готово", – заявил министр.

Напомним, Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

