Суд у Греції розгляне питання про екстрадицію Плахотнюка 13 серпня

Апеляційний суд Афін наступного тижня розгляне запит Молдови про екстрадицію олігарха-втікача Влада Плахотнюка, затриманого наприкінці липня.

Про це в четвер повідомила Генеральна прокуратура Молдови, передає "Європейська правда".

У молдовській Генпрокуратурі заявили, що підтримують постійний зв'язок з компетентними органами Греції щодо справи Плахотнюка.

"У результаті цього інституційного діалогу влада Греції повідомила, що засідання Апеляційного суду Афін щодо розгляду запиту про екстрадицію, ініційованого 24 липня 2025 року, відбудеться 13 серпня 2025 року", – ідеться в повідомленні.

Там наголосили, що судове засідання не є останньою стадією процедури екстрадиції – остаточне рішення ухвалить Міністерство юстиції Греції.

У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Плахотнюк втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Минулого тижня Плахотнюк виступив з публічною заявою, в якій розповів про намір повернутися до Молдови, щоб довести свою невинуватість.