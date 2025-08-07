Суд в Греции рассмотрит вопрос об экстрадиции Плахотнюка 13 августа

Апелляционный суд Афин на следующей неделе рассмотрит запрос Молдовы об экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка, задержанного в конце июля.

Об этом в четверг сообщила Генеральная прокуратура Молдовы, передает "Европейская правда".

В молдавской Генпрокуратуре заявили, что поддерживают постоянную связь с компетентными органами Греции по делу Плахотнюка.

"В результате этого институционального диалога власти Греции сообщили, что заседание Апелляционного суда Афин по рассмотрению запроса об экстрадиции, инициированного 24 июля 2025 года, состоится 13 августа 2025 года", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что судебное заседание не является последней стадией процедуры экстрадиции – окончательное решение примет Министерство юстиции Греции.

В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Плахотнюк бежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

На прошлой неделе Плахотнюк выступил с публичным заявлением, в котором рассказал о намерении вернуться в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.