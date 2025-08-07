Влада Словаччини відреагувала на вʼїзд "забороненого" командира "Грузинського легіону"

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що вʼїзд командира "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі попри оголошену заборону не означає, що за його діями не ведеться нагляд.

Таке він написав на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Допис глави словацького МВС зʼявився на тлі повідомлень, що Мамулашвілі наприкінці липня безперешкодно потрапив у Словаччину.

У січні Шутай Ешток стверджував, що Мамулашвілі внесли до списку осіб, яким закритий вʼїзд до Шенгенської зони через нібито причетність до підготовки "перевороту" в країні.

"Якщо лідер "Грузинського легіону", який брав участь в організації антиурядових протестів, не підозрює, що як особа, яка становить загрозу, може бути під наглядом, і про це не знає навіть Denník N, це найкращий доказ того, що силові структури держави дуже добре виконують свою роботу", – заявив міністр у четвер.

Шутай Ешток водночас так і не пояснив ситуацію із нібито забороною Мамулашвілі та вʼїзд.

Нагадаємо, наприкінці січня словацький премʼєр Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.