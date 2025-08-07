Власти Словакии отреагировали на въезд "запрещенного" командира "Грузинского легиона"

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что въезд командира "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, несмотря на объявленный запрет, не означает, что за его действиями не ведется наблюдение.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сообщение главы словацкого МВД появилось на фоне сообщений, что Мамулашвили в конце июля беспрепятственно попал в Словакию.

В январе Шутай Эшток утверждал, что Мамулашвили внесен в список лиц, которым закрыт въезд в Шенгенскую зону из-за якобы причастности к подготовке "переворота" в стране.

"Если лидер "Грузинского легиона", который участвовал в организации антиправительственных протестов, не подозревает, что как лицо, представляющее угрозу, может находиться под наблюдением, и об этом не знает даже Denník N, это лучшее доказательство того, что силовые структуры государства очень хорошо выполняют свою работу", – заявил министр в четверг.

Шутай Эшток при этом так и не объяснил ситуацию с якобы запретом Мамулашвили на въезд.

Напомним, в конце января словацкий премьер Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.