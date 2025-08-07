У Франції заблокували спробу повернути пестицид, що вбиває бджіл

Конституційна рада Франції у четвер відхилила суперечливий законопроєкт, який дозволив би знову використовувати у сільському господарстві ацетаміприд – хімічну речовину, заборонену з 2018 року через шкідливий вплив на бджіл і здоровʼя людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Своїм рішенням французький аналог Конституційного суду скасував найбільш спірну частину так званого закону Дюплома (за іменем одного з авторів, сенатора Лорана Дюплома).

Закон Дюплома був ухвалений у нижній палаті парламенту Франції на початку липня за підтримки уряду, незважаючи на опір вчених, екологічних груп та значної частини громадськості.

Обурення викликала пропозиція повернути ацетаміприд – пестициду, що входить до сімейства неонікотиноїдних – за наполягання впливової сільськогосподарської профспілки FNSEA, яку раніше очолював Дюплом.

Петиція проти законопроєкту, ініційована студентами, зібрала понад два мільйони підписів.

Конституційна рада Франції постановила, що неонікотиноїди "впливають на біорізноманіття, особливо на комах-запилювачів і птахів", а також "створюють ризик для здоров'я людини".

"Законодавець позбавив правових гарантій право на життя в збалансованому середовищі, що відповідає вимогам охорони здоров'я, гарантованому статтею 1 Екологічної хартії", – вказали судді.

Конституційна рада Франції водночас залишила в силі інші положення закону – наприклад спрощене оформлення документів для великих тваринницьких господарств та будівництво водосховищ для ферм.

Ще у 2018 році у Євросоюзі підтримали заборону кількох пестидиців, що вбивають бджіл.

Експерти ЄС також констатували, що не існує безпечних рівнів використання пестицидів хлорпірифос та хлорпірифос-метил, які можуть загрожувати ненародженим дітям.