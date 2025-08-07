Во Франции заблокировали попытку вернуть пестицид, убивающий пчел

Конституционный совет Франции в четверг отклонил спорный законопроект, который позволил бы снова использовать в сельском хозяйстве ацетамиприд – химическое вещество, запрещенное с 2018 года из-за вредного воздействия на пчел и здоровье человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Своим решением французский аналог Конституционного суда отменил наиболее спорную часть так называемого закона Дюплома (по имени одного из авторов, сенатора Лорана Дюплома).

Закон Дюплома был принят в нижней палате парламента Франции в начале июля при поддержке правительства, несмотря на сопротивление ученых, экологических групп и значительной части общественности.

Возмущение вызвало предложение вернуть ацетамиприд – пестицид, входящий в семейство неоникотиноидов – по настоянию влиятельного сельскохозяйственного профсоюза FNSEA, который ранее возглавлял Дюплом.

Петиция против законопроекта, инициированная студентами, собрала более двух миллионов подписей.

Конституционный совет Франции постановил, что неоникотиноиды "влияют на биоразнообразие, особенно на насекомых-опылителей и птиц", а также "создают риск для здоровья человека".

"Законодатель лишил правовых гарантий право на жизнь в сбалансированной среде, соответствующей требованиям охраны здоровья, гарантированному статьей 1 Экологической хартии", – указали судьи.

Конституционный совет Франции в то же время оставил в силе другие положения закона – например, упрощенное оформление документов для крупных животноводческих хозяйств и строительство водохранилищ для ферм.

Еще в 2018 году в Евросоюзе поддержали запрет нескольких пестицидов, убивающих пчел.

Эксперты ЕС также констатировали, что не существует безопасных уровней использования пестицидов хлорпирифос и хлорпирифос-метил, которые могут угрожать нерожденным детям.