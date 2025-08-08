У Німеччині створюють Раду з питань нацбезпеки

Німеччина просувається у формуванні Ради з питань національної безпеки для більш ефективної координації політики в цій галузі.

Про це стало відомо dpa, пише "Європейська правда".

За даними агентства, узгодження між міністерствами щодо цього проєкту вже розпочалося. Як зазначають джерела в уряді, процедурні положення щодо Ради будуть затверджені на наступному засіданні кабінету міністрів 27 серпня.

Цей орган, штаб-квартира якого буде розташована в канцелярії канцлера, дозволить уряду ухвалювати обґрунтовані рішення і використовувати стратегічне прогнозування для виявлення середньострокових і довгострокових загроз.

Створення ради було включено до коаліційної угоди між консервативним блоком ХДС/ХСС і лівоцентристською Соціал-демократичною партією.

Раду очолюватиме канцлер, до її складу увійдуть провідні міністри, а також представники федеральних земель Німеччини та посадові особи союзних країн і організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.

До участі в раді також будуть запрошені провідні німецькі експерти в галузі безпеки.

Рада, створена за зразком аналогічних органів у США та Великій Британії, займатиметься різними аспектами національної безпеки, включаючи внутрішню, зовнішню, цифрову та економічну безпеку.

Орган збиратиметься в разі криз, а також розроблятиме довгострокові стратегії.

Раніше повідомляли, що у Молдові при Міністерстві внутрішніх справ буде створено Центр координації критичної інфраструктури для зміцнення потенціалу відомства з прогнозування та реагування на складні загрози, особливо гібридного характеру.

А наприкінці липня уряд Польщі схвалив Стратегію національної безпеки, в якій враховуються уроки повномасштабної російської агресії проти України.