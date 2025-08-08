В Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности

Германия продвигается в формировании Совета по вопросам национальной безопасности для более эффективной координации политики в этой сфере.

Об этом стало известно dpa, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, согласование между министерствами по этому проекту уже началось. Как отмечают источники в правительстве, процедурные положения по Совету будут утверждены на следующем заседании кабинета министров 27 августа.

Этот орган, штаб-квартира которого будет расположена в канцелярии канцлера, позволит правительству принимать обоснованные решения и использовать стратегическое прогнозирование для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз.

Создание совета было включено в коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партией.

Совет будет возглавлять канцлер, в его состав войдут ведущие министры, а также представители федеральных земель Германии и должностные лица союзных стран и организаций, включая Европейский Союз и НАТО.

К участию в совете также будут приглашены ведущие немецкие эксперты в области безопасности.

Совет, созданный по образцу аналогичных органов в США и Великобритании, будет заниматься различными аспектами национальной безопасности, включая внутреннюю, внешнюю, цифровую и экономическую безопасность.

Орган будет собираться в случае кризисов, а также разрабатывать долгосрочные стратегии.

Ранее сообщалось, что в Молдове при Министерстве внутренних дел будет создан Центр координации критической инфраструктуры для укрепления потенциала ведомства по прогнозированию и реагированию на сложные угрозы, особенно гибридного характера.

А в конце июля правительство Польши одобрило Стратегию национальной безопасности, в которой учитываются уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.