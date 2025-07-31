У Молдові створять спеціальний центр з реагування на гібридні загрози

У Молдові при Міністерстві внутрішніх справ буде створено Центр координації критичної інфраструктури для зміцнення потенціалу відомства з прогнозування та реагування на складні загрози, особливо гібридного характеру.

Про це повідомляє IPN, інформує "Європейська правда".

Очільниця молдовського МВС Даніелла Місаїл-Нікітін та глава Місії партнерства Європейського Союзу в країні (EUPM Молдова) Космін Дінеску підписали меморандум про наміри, що дає старт процесу створення цього центру.

"Переваги очевидні: швидше реагування в кризових ситуаціях, ефективніша співпраця між установами та захист мереж і послуг, життєво важливих для функціонування держави", – зазначили в МВС Молдови.

EUPM Молдова надаватиме підтримку на всіх етапах: від планування та технічної експертизи до навчання персоналу та тестування комунікаційної інфраструктури.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.

Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

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