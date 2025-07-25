Польща схвалила оновлену Стратегію національної безпеки

Уряд Польщі на засіданні у пʼятницю схвалив Стратегію національної безпеки, в якій враховуються уроки повномасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

На пресконференції після засідання польського уряду його речник Адам Шлапка наголосив, що Стратегія національної безпеки є орієнтиром для всіх державних інституцій.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, попередня стратегія не враховувала всього, що сталося у зв'язку з агресією Росії проти України, а також програми зміцнення східного кордону Польщі "Східний щит", питання безпеки кордонів та гібридної війни.

Серед стратегічних цілей національної безпеки Польщі в оновленій стратегії згадується "підтримка України як незалежної, демократичної держави з прозахідною орієнтацією, здатної до ефективної самооборони".

Документ передбачає заходи з посилення здатності Збройних сил Польщі до стримування і оборони, зміцнення економічного та технологічного потенціалу, посилення конкурентоспроможності економіки, а також продовольчої та екологічної безпеки.

Попередня Стратегія національної безпеки Польщі була затверджена у травні 2020 року президентом Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, в Польщі пропонують створити Центр морської безпеки для стратегічного захисту державної портової та енергетичної інфраструктури на морі.