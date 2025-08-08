Віцепрезидент США розпочинає візит до Британії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у п’ятницю, 8 серпня, розпочинає візит до Великої Британії, в рамках якого, зокрема, планує зустрітись з очільником МЗС країни Девідом Леммі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що у п’ятницю Венс, його дружина Уша і троє їхніх маленьких дітей прибудуть до Лондона. В ході перебування у Великій Британії вони проживатимуть у заміській резиденції міністра закордонних справ.

Пізніше вони зупиняться в Котсволдсі, мальовничій англійській сільській місцевості, яка є улюбленим місцем відпочинку заможних і впливових осіб.

Візит Венса до Великої Британії відбувається на тлі загострення трансатлантичних відносин, внутрішніх політичних змін в обох країнах і підвищеної уваги до зовнішньополітичних поглядів віцепрезидента, який стає ключовою фігурою в адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело, ознайомлене з планами візиту, охарактеризувало його як робочий. Він включатиме кілька офіційних заходів, зустрічей і відвідувань культурних об'єктів.

Очікується, що Венс також зустрінеться з американськими військовослужбовцями.

За словами офіційних осіб, зустріч Венса і Леммі у п'ятницю не має офіційного порядку денного, але, ймовірно, сторони обговорять ситуації в Україні та Газі, а також торговельні питання.

Повідомляли також, що Трамп здійснить державний візит до Британії 17-19 вересня.

Він стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Як стало відомо, під час візиту Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті.