Віцепрезидент США розпочинає візит до Британії
Віцепрезидент США Джей Ді Венс у п’ятницю, 8 серпня, розпочинає візит до Великої Британії, в рамках якого, зокрема, планує зустрітись з очільником МЗС країни Девідом Леммі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Очікується, що у п’ятницю Венс, його дружина Уша і троє їхніх маленьких дітей прибудуть до Лондона. В ході перебування у Великій Британії вони проживатимуть у заміській резиденції міністра закордонних справ.
Пізніше вони зупиняться в Котсволдсі, мальовничій англійській сільській місцевості, яка є улюбленим місцем відпочинку заможних і впливових осіб.
Візит Венса до Великої Британії відбувається на тлі загострення трансатлантичних відносин, внутрішніх політичних змін в обох країнах і підвищеної уваги до зовнішньополітичних поглядів віцепрезидента, який стає ключовою фігурою в адміністрації президента Дональда Трампа.
Джерело, ознайомлене з планами візиту, охарактеризувало його як робочий. Він включатиме кілька офіційних заходів, зустрічей і відвідувань культурних об'єктів.
Очікується, що Венс також зустрінеться з американськими військовослужбовцями.
За словами офіційних осіб, зустріч Венса і Леммі у п'ятницю не має офіційного порядку денного, але, ймовірно, сторони обговорять ситуації в Україні та Газі, а також торговельні питання.
Повідомляли також, що Трамп здійснить державний візит до Британії 17-19 вересня.
Він стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.
Як стало відомо, під час візиту Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті.