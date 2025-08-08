Вице-президент США начинает визит в Великобританию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу, 8 августа, начинает визит в Великобританию, в рамках которого, в частности, планирует встретиться с главой МИД страны Дэвидом Лэмми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что в пятницу Вэнс, его жена Уша и трое их маленьких детей прибудут в Лондон. В ходе пребывания в Великобритании они будут проживать в загородной резиденции министра иностранных дел.

Позже они остановятся в Котсволдсе, живописной английской сельской местности, которая является излюбленным местом отдыха состоятельных и влиятельных лиц.

Визит Вэнса в Великобританию происходит на фоне обострения трансатлантических отношений, внутренних политических изменений в обеих странах и повышенного внимания к внешнеполитическим взглядам вице-президента, который становится ключевой фигурой в администрации президента Дональда Трампа.

Источник, ознакомленный с планами визита, охарактеризовал его как рабочий. Он будет включать несколько официальных мероприятий, встреч и посещений культурных объектов.

Ожидается, что Вэнс также встретится с американскими военнослужащими.

По словам официальных лиц, встреча Вэнса и Лэмми в пятницу не имеет официальной повестки дня, но, вероятно, стороны обсудят ситуации в Украине и Газе, а также торговые вопросы.

Сообщалось также, что Трамп совершит государственный визит в Британию 17-19 сентября.

Он станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.

Как стало известно, во время визита Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте.