Стали відомі дати візиту Трампа до Британії

Президент США Дональд Трамп здійснить свій другий державний візит до Великої Британії з 17 по 19 вересня, під час якого його приймуть король Чарльз III і королева-консорт Камілла.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяву Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

У палаці підтвердили, що Трампа в ході триденного візиту до Британії супроводжуватиме його дружина Меланія.

Цей візит розглядається як частина зусиль британського прем’єра Кіра Стармера, спрямованих на підтримку близьких відносин з Трампом і зменшення впливу деяких його політичних рішень на Британію.

Дональд Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Повідомляли також, що під час візиту Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті.