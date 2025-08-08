Колишній речник президента Євроради став волонтером в Україні

Колишній речник президента Європейської ради Баренд Лейтс став волонтером в Україні від організації FinEst Volunteers.

Про це Лейтс розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Лейтс зазначив, що своїми діями прагне показати, що українці не самотні у своїй боротьбі з російською агресією.

"Коли я побачив руїни в Бородянці та братське поховання в Бучі, я пообіцяв собі, що не залишатимуся пасивним спостерігачем. Мене глибоко вразила ця несправедливість. Україна не просто бореться за власну свободу. Вона захищає Європу. Нашу демократію. Нашу гідність", – сказав він.

Лейтс розповів, що прибув до України наприкінці липня і має намір пробути тут майже чотири тижні.

"Кожен день різний, але завжди насичений. Ми часто починаємо з плетіння камуфляжних сіток, а потім переходимо до пакування речей: одягу чи ліків, гігієнічних наборів. Інколи ми проводимо уроки англійської мови, допомагаємо в притулку для тварин або просто проводимо час, спілкуючись з місцевими жителями", – сказав він.

На питання, як відреагували на рішення поїхати в Україну волонтером родина і друзі, він відповів: "Не всі зрозуміли. Хтось навіть назвав це безглуздим. Але моя родина знає, що коли я щось вирішив, то це серйозно".

"Я приїхав, щоб показати, що нам все ще небайдужі люди, незважаючи на війну на виснаження, незважаючи на нескінченні атаки дронів. Я глибоко захоплююся стійкістю українського народу. Вони заслуговують на нашу солідарність", – додав Лейтс.

Баренд Лейтс був речником колишнього президента Євроради Шарля Мішеля. У 2023 році він звільнився, щоб обійняти посаду директора з комунікацій тодішнього прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Раніше повідомляли, що мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Донецькій області – він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети.

А на початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Данії відзначив нагородою 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена, який збирає кошти для українських дітей.