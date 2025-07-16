Мер латвійського міста отримав поранення внаслідок обстрілу Росією Слов'янська

Мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Донецькій області – він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, пише "Європейська правда".

Про поранення Хельманіса стало відомо у середу, однак дотепер були невідомі обставини, за яких це сталося. Тепер Кондратюк повідомила, що Хельманіс постраждав внаслідок російського обстрілу, коли перебував у Слов’янську.

"Він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети. На щастя, живий, у задовільному стані. Зараз його перевозять на лікування до Латвії", – додала вона.

Заступниця голови Верховної Ради зазначила, що Хельманіс з 2014 року регулярно буває в Україні з волонтерськими місіями. Допомагає містам побратимам Огре – Чернігову, Попасній, Ніжину.

Нагадаємо, у серпні 2024 року під час обстрілу Краматорська загинув співробітник агентства Reuters, громадянин Британії. Тоді ж постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська.

Позаминулого тижня під час масштабного обстрілу Києва постраждав консульський відділ посольства Польщі, а в ніч проти 16 липня російські БПЛА поцілили у підприємство польської компанії у Вінниці.