Бывший пресс-секретарь президента Евросовета стал волонтером в Украине

Бывший пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс стал волонтером в Украине от организации FinEst Volunteers.

Об этом Лейтс рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Лейтс отметил, что своими действиями стремится показать, что украинцы не одиноки в своей борьбе с российской агрессией.

"Когда я увидел руины в Бородянке и братское захоронение в Буче, я пообещал себе, что не буду оставаться пассивным наблюдателем. Меня глубоко поразила эта несправедливость. Украина не просто борется за свою свободу. Она защищает Европу. Нашу демократию. Наше достоинство", – сказал он.

Лейтс рассказал, что прибыл в Украину в конце июля и намерен пробыть здесь почти четыре недели.

"Каждый день разный, но всегда насыщенный. Мы часто начинаем с плетения камуфляжных сетей, а затем переходим к упаковке вещей: одежды или лекарств, гигиенических наборов. Иногда мы проводим уроки английского языка, помогаем в приюте для животных или просто проводим время, общаясь с местными жителями", – сказал он.

На вопрос, как отреагировали на решение поехать в Украину волонтером семья и друзья, он ответил: "Не все поняли. Кто-то даже назвал это бессмысленным. Но моя семья знает, что когда я что-то решил, то это серьезно".

"Я приехал, чтобы показать, что нам все еще небезразличны люди, несмотря на изнурительную войну, несмотря на бесконечные атаки дронов. Я глубоко восхищаюсь стойкостью украинского народа. Они заслуживают нашей солидарности", – добавил Лейтс.

Баренд Лейтс был пресс-секретарем бывшего президента Евросовета Шарля Мишеля. В 2023 году он уволился, чтобы занять должность директора по коммуникациям тогдашнего премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Ранее сообщалось, что мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в Донецкой области – он оказался в эпицентре взрыва российской ракеты.

А в начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Данию наградил 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена, который собирает средства для украинских детей.