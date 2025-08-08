У Польщі висунули звинувачення білорусу, що хотів здійснювати диверсії в ЄС
У Польщі висунули звинувачення громадянину Білорусі, який хотів співпрацювати з білоруським КДБ і брати участь в диверсіях на території ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Як зазначено, обвинувальний акт щодо Артема К. вже надійшов до Окружного суду в Білостоці.
Слідчі встановили, що в грудні 2024 року у Варшаві Артем К. заявив про готовність діяти на користь білоруських спецслужб проти Польщі.
Чоловік хотів брати участь у диверсійних акціях у Польщі та інших країнах Європейського Союзу. Він також заявляв, що може вести розвідувальну діяльність.
Артем К. пропонував білоруському КДБ передавати дані про розташування критичної інфраструктури та білорусів, які перебувають в країні.
Білоруса затримала Агенція внутрішньої безпеки в грудні 2024 року. Він дав пояснення, але не визнав своєї провини.
Чоловіка звинуватили в невдалій спробі повідомити про готовність діяти на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща. Його також взяли під варту.
Повідомляли також, що висунули обвинувачення на адресу 27-річного колумбійця, який може стояти за двома підпалами в Польщі.
Після чого польський прем'єр Дональд Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні.