В Польше предъявили обвинения белорусу, который хотел совершать диверсии в ЕС

В Польше предъявили обвинение гражданину Беларуси, который хотел сотрудничать с белорусским КГБ и участвовать в диверсиях на территории ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как указано, обвинительный акт в отношении Артема К. уже поступил в Окружной суд в Белостоке.

Следователи установили, что в декабре 2024 года в Варшаве Артем К. заявил о готовности действовать в пользу белорусских спецслужб против Польши.

Мужчина хотел участвовать в диверсионных акциях в Польше и других странах Европейского Союза. Он также заявлял, что может вести разведывательную деятельность.

Артем К. предлагал белорусскому КГБ передавать данные о расположении критической инфраструктуры и белорусах, находящихся в стране.

Белоруса задержало Агентство внутренней безопасности в декабре 2024 года. Он дал объяснения, но не признал своей вины.

Мужчину обвинили в неудачной попытке сообщить о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Республики Польша. Его также взяли под стражу.

Сообщали также, что выдвинули обвинения в адрес 27-летнего колумбийца, который может стоять за двумя поджогами в Польше.

После чего польский премьер Дональд Туск заявил, что власти будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране.