В Италии хотят обжаловать решение правительства о мосте на Сицилию, требующем отселения людей

Группа итальянцев-местных жителей и экоактивисты хотят обжаловать правительственное решение о строительстве моста, который соединит остров Сицилия с континентом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Масштабный проект строительства моста из континентальной части Италии на остров Сицилия потребует экспроприации более 440 объектов частной собственности на обоих берегах.

Группа местных жителей с побережья категорически против отдавать свои дома под снос и планирует иск против проекта. Недовольны также соседи, чью собственность не конфискуют, но которым грозит перспектива годами жить рядом с масштабным строительством.

"Мне могут предложить втрое больше, чем стоимость моего дома – это для меня не важно. Для меня важны эти виды. Они не должны трогать Мессинский пролив", – заявила журналистам 75-летняя Мариолина де Франческо, проживающая на сицилийском побережье – там, где должна стоять одна из опор будущего моста.

В компании Stretto di Messina, которой поручили проект, признали в интервью СМИ, что "точно потратят много времени" из-за судебной волокиты.

Противники строительства также приводят аргументы о негативном влиянии на окружающую среду и рисках для дорогостоящего проекта из-за высокой сейсмической активности в регионе. Несколько природоохранных групп на этой неделе подали свою жалобу через европейские механизмы, указывая на серьезные риски для местной экосистемы.

Компания-исполнитель утверждает, что мост сразу спроектирован так, чтобы выдерживать даже сильные землетрясения, и не будет проходить через зоны наибольшего риска. Также там обещают меры для уменьшения дискомфорта жителей и защиты природы.

Министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини говорил, что подготовительные работы должны начаться уже в сентябре-октябре 2025 года. Пока неизвестно, как ожидаемые судебные иски повлияют на них. Завершить строительство планируют в 2032 году.

В правительстве рассматривают вариант отнести строительство моста на Сицилию к военным расходам, что помогло бы Италии быстрее двигаться к новому целевому показателю НАТО расходов на оборону на уровне 5% от ВВП.