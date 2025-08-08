У столичному регіоні Греції спалахнула велика лісова пожежа

У Греції в районі Кератея на сході Аттики (столичний регіон) спалахнула велика лісова пожежа, що спричинила евакуацію людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежна служба збільшила свою присутність більш ніж удвічі, залучивши 190 пожежників і 44 наземні транспортні засоби, а також численних волонтерів.

Повітряну підтримку надають 11 літаків і 7 гелікоптерів.

Незабаром після 14:00 була активована система екстреного оповіщення 112, яка закликала жителів Дросії і Чарвало евакуюватися в напрямку Анавіссоса. Зазначається, що поліція була змушена втрутитися у ситуації з десятьма людьми, які відмовилися евакуюватися.

За даними пожежної служби, постраждалий район є житловим і має змішану рослинність, що включає як низькі чагарники, так і сосни.

Громадський мовник ERT показав кадри, на яких видно охоплені полум'ям будинки.

Як повідомлялося, масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення і тепер намагаються загасити.

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.