У Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після нинішніх пожеж

Міністерка внутрішніх справ Португалії Марія Лусія Амарал оголосила про можливість посилити покарання за злочини, повʼязані з розпалюванням лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Diário de Notícias.

Після засідання португальського уряду в четвер Амарал заявила, що влада має намір "змінити кримінальну політику, надавши більший пріоритет можливому посиленню покарань за злочини, пов'язані з підпалами".

"Здається, існує широкий консенсус щодо того, що ми, на жаль, дізналися, що так званий злочин лісової пожежі завдає серйозної шкоди громаді і тому повинен бути предметом особливої уваги в законі про кримінальну політику, зокрема щодо пріоритетності його розслідування", – додала вона.

Міністерка не уточнила, як саме можуть бути збільшені покарання і коли саме.

З кінця минулого тижня Португалію охопила хвиля лісових пожеж, які особливо уразили північну та центральну частини країни.

На цьому тлі португальська влада оголосила попередження про пожежну небезпеку до 13 серпня і виділила кошти на придбання засобів гасіння пожеж для двох літаків Збройних сил С-130.

Пожежа триває з середи і в департаменті Од на півдні Франції. Вона на цей час пошкодила понад 16 тисяч гектарів і стала наймасштабнішим стихійним лихом для країни за літо 2025 року.