В столичном регионе Греции вспыхнул крупный лесной пожар

В Греции в районе Кератея на востоке Аттики (столичный регион) вспыхнул крупный лесной пожар, что привело к эвакуации людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожарная служба увеличила свое присутствие более чем вдвое, развернув 190 пожарных и 44 наземные транспортные средства, а также многочисленных волонтеров.

Воздушную поддержку оказывают 11 самолетов и 7 вертолетов.

Вскоре после 14:00 была активирована система экстренного оповещения 112, которая призвала жителей Дросии и Чарвало эвакуироваться в направлении Анависсоса. Отмечается, что полиция была вынуждена вмешаться в ситуации с десятью людьми, которые отказались эвакуироваться.

По данным пожарной службы, пострадавший район является жилым и имеет смешанную растительность, включающую как низкие кустарники, так и сосны.

Общественный вещатель ERT показал кадры, на которых видно охваченные пламенем дома.

Как сообщалось, масштабный лесной пожар на юге Франции, ставший худшим за полвека, сдержали от дальнейшего расширения и теперь пытаются потушить.

В соседней Португалии хотят увеличить наказание за поджоги лесов после последних пожаров.