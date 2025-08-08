На півдні Франції зупинили поширення рекордної пожежі

Масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення і тепер намагаються загасити.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа на території департаменту Од з вівторка охопила 17 тисяч гектарів території, з них 13 тисяч вже вигоріли. До вечора четверга пожежникам вдалося стримати її подальше розширення, наступним етапом буде гасіння.

У пожежній службі зазначили, що погодні умови у п’ятницю будуть сприятливими.

На місці залучені понад 2000 пожежників та понад 200 службовців жандармерії.

Внаслідок пожежі загинула одна місцева мешканка, постраждали 18 людей, з яких 16 – пожежники. Вогонь знищив або пошкодив 36 домівок і пів сотні автомобілів. Евакуюватись довелось 2000 людям.

За урядовими даними, пожежа стала найгіршою не лише за це літо, а й загалом за щонайменш 50 років.

Євросоюз запропонував Франції допомогу для подолання стихійного лиха.

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.