На півдні Франції зупинили поширення рекордної пожежі

Новини — П'ятниця, 8 серпня 2025, 08:57 — Марія Ємець

Масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення і тепер намагаються загасити. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа на території департаменту Од з вівторка охопила 17 тисяч гектарів території, з них 13 тисяч вже вигоріли. До вечора четверга пожежникам вдалося стримати її подальше розширення, наступним етапом буде гасіння. 

 

У пожежній службі зазначили, що погодні умови у п’ятницю будуть сприятливими.

На місці залучені понад 2000 пожежників та понад 200 службовців жандармерії. 

Внаслідок пожежі загинула одна місцева мешканка, постраждали 18 людей, з яких 16 – пожежники. Вогонь знищив або пошкодив 36 домівок і пів сотні автомобілів. Евакуюватись довелось 2000 людям. 

За урядовими даними, пожежа стала найгіршою не лише за це літо, а й загалом за щонайменш 50 років.

Євросоюз запропонував Франції допомогу для подолання стихійного лиха. 

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.

