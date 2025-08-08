Правоохоронцям Молдови довелося спростувати фейк про українських прикордонників

Прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію про те, що українські прикордонники можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 кілометра для переслідування порушників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Ця інформація є неправдивою і тенденційною. Прикордонна поліція діє суворо в рамках національного законодавства та двосторонніх угод між Молдовою та Україною, не допускаючи порушень суверенітету або територіальної цілісності жодної держави. У разі спроб незаконного перетину кордону прикордонна поліція застосовує заходи, передбачені законом", – йдеться в заяві правоохоронців.

Прикордонники закликали громадян отримувати інформацію тільки з офіційних джерел і не поширювати недостовірні відомості, здатні викликати в суспільстві плутанину і недовіру.

Приводом для заяви стала інформація у мережі про те, що українським прикордонникам надали право заходити на територію Молдови до 1,5 км для переслідування порушників.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.