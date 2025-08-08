Правоохранителям Молдовы пришлось опровергнуть фейк об украинских пограничниках

Пограничная полиция Молдовы опровергла информацию о том, что украинские пограничники могут заходить на территорию страны на расстояние до 1,5 километра для преследования нарушителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Эта информация является ложной и тенденциозной. Пограничная полиция действует строго в рамках национального законодательства и двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной, не допуская нарушений суверенитета или территориальной целостности какого-либо государства. В случае попыток незаконного пересечения границы пограничная полиция применяет меры, предусмотренные законом", – говорится в заявлении правоохранителей.

Пограничники призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не распространять недостоверные сведения, способные вызвать в обществе путаницу и недоверие.

Поводом для заявления стала информация в сети о том, что украинским пограничникам предоставили право заходить на территорию Молдовы до 1,5 км для преследования нарушителей.

