Суд в Угорщині взяв під варту чоловіка, який шукав кілера для Орбана

Окружний суд у Будапешті у пʼятницю ухвалив рішення про взяття під варту чоловіка, якого підозрюють у спробі найняти кілера для вбивства Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Угорська прокуратура раніше повідомила, що затриманий зареєструвався на сайті, що працює на території США, аби знайти людину, яка за гроші готова вбити прем'єр-міністра Угорщини.

Чоловіка затримали в середу, а його будинок обшукали.

Згідно з повідомленням суду, чоловік закінчив університет, але не має роботи і живе з батьками, а з 2018 року перебуває на психіатричному лікуванні.

Під час допиту в п'ятницю він сказав, що у нього бувають спалахи гніву, але в таких випадках він нападає на себе, нікому не завдаючи шкоди. Він зізнався у скоєнні злочину, в якому його підозрюють, і висловив каяття.

Однак суд погодився з думкою прокуратури, що існує ризик повторного скоєння злочину, тому арешт є виправданим. Він триватиме місяць – до 8 вересня, а примусові заходи мають бути виконані в угорському Інституті судової експертизи та психіатричної експертизи.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок в Угорщині. У червні суд угорського міста Толна узяв під варту 44-річного чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану та іншим публічним діячам.