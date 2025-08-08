Суд в Венгрии взял под стражу мужчину, который искал киллера для Орбана

Окружной суд в Будапеште в пятницу принял решение о взятии под стражу мужчины, подозреваемого в попытке нанять киллера для убийства Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Венгерская прокуратура ранее сообщила, что задержанный зарегистрировался на сайте, работающем на территории США, чтобы найти человека, который за деньги готов убить премьер-министра Венгрии.

Мужчину задержали в среду, а его дом обыскали.

Согласно сообщению суда, мужчина окончил университет, но не имеет работы и живет с родителями, а с 2018 года находится на психиатрическом лечении.

Во время допроса в пятницу он сказал, что у него бывают вспышки гнева, но в таких случаях он нападает на себя, никому не причиняя вреда. Он признался в совершении преступления, в котором его подозревают, и выразил раскаяние.

Однако суд согласился с мнением прокуратуры, что существует риск повторного совершения преступления, поэтому арест является оправданным. Он продлится месяц – до 8 сентября, а принудительные меры должны быть выполнены в венгерском Институте судебной экспертизы и психиатрической экспертизы.

Напомним, это не первый подобный случай в Венгрии. В июне суд венгерского города Толна взял под стражу 44-летнего мужчину, который угрожал "отрубить голову" Виктору Орбану и другим публичным деятелям.