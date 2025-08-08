Італія затримала літак, який допомагав рятувати нелегальних мігрантів

Влада Італії у пʼятницю затримала спостережний літак, який використовувала німецька благодійна організація з порятунку мігрантів Sea-Watch, що стало першим подібним випадком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) у п'ятницю підтвердило, що літак Seabird 1 групи Sea-Watch був поміщений під адміністративний арешт.

У ENAC заявили, що вжили заходів після того, як італійська берегова охорона повідомила, що пілот Seabird 1 не повідомив відповідні органи влади про надзвичайну ситуацію на морі.

У Sea-Watch назвали затримання літака "новою ескалацією боротьби італійського уряду проти цивільного спостереження за правами людини у Середземному морі".

Організація додала, що розглядає юридичні можливості оскаржити затримання Seabird 1, а наразі направила інший спостережний літак, щоб продовжити свою роботу.

Уряд Італії минулого року ухвалив постанову, яка дозволяє затримувати літаки, що експлуатуються благодійними організаціями, які допомагають рятувати нелегальних мігрантів на морі.

Такі кроки Рим пояснював тим, що благодійні організації нібито перебувають у змові зі зловмисниками, які займаються незаконним переправленням мігрантів до Європи.

Нещодавно прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з люттю відреагувала на те, що вища судова інстанція ЄС підвищила поріг, за яким країни-члени можуть відмовляти в наданні притулку шукачам притулку.