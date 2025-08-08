Италия задержала самолет, который помогал спасать нелегальных мигрантов

Власти Италии в пятницу задержали наблюдательный самолет, который использовала немецкая благотворительная организация по спасению мигрантов Sea-Watch, что стало первым подобным случаем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAC) в пятницу подтвердило, что самолет Seabird 1 группы Sea-Watch был помещен под административный арест.

В ENAC заявили, что приняли меры после того, как итальянская береговая охрана сообщила, что пилот Seabird 1 не сообщил соответствующим органам власти о чрезвычайной ситуации на море.

В Sea-Watch назвали задержание самолета "новой эскалацией борьбы итальянского правительства против гражданского наблюдения за правами человека в Средиземном море".

Организация добавила, что рассматривает юридические возможности обжаловать задержание Seabird 1, а пока направила другой наблюдательный самолет, чтобы продолжить свою работу.

Правительство Италии в прошлом году приняло постановление, которое позволяет задерживать самолеты, эксплуатируемые благотворительными организациями, которые помогают спасать нелегальных мигрантов на море.

Такие шаги Рим объяснял тем, что благотворительные организации якобы находятся в сговоре со злоумышленниками, которые занимаются незаконной переправкой мигрантов в Европу.

Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони с яростью отреагировала на то, что высшая судебная инстанция ЕС повысила порог, по которому страны-члены могут отказывать в предоставлении убежища лицам, ищущим убежища.