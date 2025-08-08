ЗМІ: Румунія перевіряє "російський слід" у забрудненні нафти з Азербайджану

Румунська влада розглядає сценарій, за яким Росія навмисно, в межах гібридної війни, забруднила велику кількість азербайджанської нафти, що постачалася до нафтопереробного заводу компанії OMV Petrom.

Про це з джерел довідався румунський портал G4Media, пише "Європейська правда".

Партія нафти з Азербайджану була забруднена органічними хлоридами. Концентрація хлору, за інформацією G4Media, була достатньо високою, щоб серйозно пошкодити румунський НПЗ.

"Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку Росії на ділянці нафтопроводу (Баку-Тбілісі-Джейхан. – Ред.) протяжністю понад 1700 км", пише G4Media з посиланням на джерела.

Про проблеми з азербайджанською нафтою Міністерство енергетики Румунії поінформувала компанія OMV Petrom.

У результаті нафтопереробний завод компанії Petrobrazi не зміг отримати 184 тисячі тонн імпортної нафти, і Міненерго Румунії було змушене оголосити надзвичайний стан в енергетиці, аби ухвалити оперативні заходи.

Нагадаємо, румунський президент Нікушор Дан раніше заявив, що існують підстави говорити про спроби Росії вплинути на результат виборів глави Румунії як наприкінці минулого року, так і у травні.

