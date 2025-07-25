Президент Румунії каже про "вагому підозру", що РФ втручалась у травневі вибори

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що існують підстави говорити про спроби Росії вплинути на результат виборів глави Румунії як наприкінці минулого року, так і у травні.

Про це він сказав під час візиту до австрійського міста Зальцбург у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За словами Дана, під час як скасованого туру президентських виборів у Румунії у листопаді 2024-го, так і під час виборів у травні 2025-го були спроби маніпулювання.

"Було створено мережу в інтернеті з вебсайтами, які залучали людей різними темами, від спорту до здоров'я або натуральних ліків, езотерики та всіляких інших речей, які ми бачили в певний момент в контексті виборів, що діяли в одному напрямку", – сказав він.

Румунський президент додав, що в такому випадку виникає "вагома підозра, що це втручання держави, яка не може бути ніким іншим, як Росією, тим паче, що ми бачимо, як це відбувається в багатьох місцях Європи".

"Це одна частина цього втручання, а друга – це агресивні кампанії дезінформації, які ми бачили і в листопаді, і в травні, за які багато грошей заплатили в соціальних мережах", – зазначив Дан.

На його думку, під час травневих виборів президента Румунії "була дуже, дуже сильна реакція румунського суспільства, яке побачило небезпеку".

Лідер Румунії водночас порівняв кампанію із ситуацією в Молдові, де втручання реалізовувалось не лише через кампанію впливу в соцмережах, а й мережі підкупу виборців.

Ще під час президентської кампанії в Румунії висловлювали занепокоєння тим, що Росія може втрутитись у виборчий процес.

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